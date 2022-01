Polizei verstärkt nach Messer-Attacke Kontrollen

Die Polizei kündigte aufgrund der aktuellen Ereignisse nun erhöhte Polizeipräsenz an - und promt starteten die ersten Streifenwagen-Patrouillien am Samstag. Stadtpolizeikommandant Manfred Lindenthaler war ebenso mit dabei, wie die „Krone“. In der Nacht, aber auch am Tag gibt es ab sofort verstärkte Polizeikontrolle. „Damit die Bevölkerung auch am Tag merkt, dass Polizeipräsenz da ist“, sagt Lindenthaler.