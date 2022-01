Lehener Park: Täter stach mit Jagdmesser zu

Tatwaffe in Bach entdeckt

Im Anschluss flüchtete die Dreier-Gruppe zu Fuß, wobei der Nigerianer die Tatwaffe wegwarf. Aufgrund von Zeugenaussagen konnten die Verdächtigen in einer Wohnung im Nahbereich angetroffen und festgenommen werden. Die Tatwaffe konnte am 10. Jänner 2022 in einem Bach unweit des Tatortes von Polizisten aufgefunden und sichergestellt werden. Der Nigerianer war geständig, gab jedoch an, sich nur verteidigt zu haben. Alle drei wurden, nach der Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg, am 10. Jänner 2022 in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.