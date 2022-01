Die Gräueltat eines „braven“ Ehemanns

Während Pandemie in Schweden verliebt

„Irgendwann wollten sie nach Australien auswandern, bekamen aber nicht die Genehmigung dazu.“ Darum dann 2015 die Errichtung des Hauses im Attergau. In der Abgeschiedenheit. Auf Pump. Aber laufend weniger fühlten sie sich in Österreich wohl. 2021 fuhren sie zweimal nach Schweden, wo es keine Lockdowns gab. Und sie verliebten sich in dieses Land. Aus unterschiedlichen Gründen: Die Frau glaubte, im Süden des Landes das totale Glück finden zu können. Der Mann träumte von einem Aussteiger-Dasein in einer Selbstversorger-Kommune, im Norden.