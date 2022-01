Ehefrau mit Pistole in den Hinterkopf geschossen

Sie saß ahnungslos am Esstisch, als hinter ihr der Ehemann auftauchte und mit der Pistole in der Hand abdrückte: Ein 46-jähriger aus Weißkirchen im Attergau sitzt wegen Mordverdachts in Wels in Untersuchungshaft. Er soll seine Ehefrau (42) getötet haben. Motiv: ein jahrelang schwelender Streit.