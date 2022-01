Am Küchentisch erschossen: Opfer fünffache Mutter

Samstagnachmittag gegen 14.45 Uhr endet ein offenbar jahrelang schwelender Beziehungsstreit des Ehepaars Daniel (46) und Simone S. (42) jedenfalls in einer furchtbaren Gewaltexplosion. Das bisherige Ermittlungsergebnis: Der ehemalige Förster – bis vor Kurzem war er bei den Bundesforsten angestellt – nahm seine auf ihn registrierte Glock 17 und schoss seiner Gattin, die gerade am Esstisch saß, in den Hinterkopf. Danach verständigte der Mann den Polizei-Notruf und ließ sich widerstandslos festnehmen.