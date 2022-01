Mailänder Silvesternacht: Zwei weitere Anzeigen

Zwei weitere Frauen haben im Fall der sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht in Mailand Anzeige erstattet. Eine Frau stamme aus Genua, die andere aus Vicenza in der Nähe von Venedig, wie aus Polizeikreisen bestätigt wurde. In dem Fall nahmen Ermittler bereits zwei tatverdächtige Männer fest, einen in Mailand und einen in Turin. Die Zahl der betroffenen Frauen, die Anzeige erstatteten, stieg auf elf.