Mailand: Übergriffe auf Frauen in Silvesternacht

Opfer: „Ich hatte 15 Hände an mir“

„Wir haben versucht, sie wegzuschieben, mein Freund hat sie geschlagen und geschlagen, aber sie haben gelacht und uns weiter belästigt, ich hatte 15 Hände an mir“, zitiert die „Corriere della Sera“ eine 20-jährige Deutsche, die einfach nur ein wenig feiern wollte. „Die Polizei hat uns gesehen und nichts getan. Wir weinten und schrien um Hilfe, aber niemand half uns. Wir hatten 30 Leute um uns herum, die uns überall berührten“, so die Frau weiter. Ihre Freundin leide seither an Schlafstörungen.