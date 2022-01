Impfpflicht: Weiter Warten auf Überarbeitung

Kommt nach Omikron Übergang in endemische Phase?

Die Epidemiologin Eva Schernhammer sagte am Samstag im Ö1-„Mittagsjournal“, sie sei der Überzeugung, dass die Impfung weiterhin „die beste Maßnahme“ bleiben werde. Zur aktuellen Omikron-Welle in Österreich erklärte die Expertein, sie erwarte, „dass wir durch den deutlichen Anstieg an Infektionen, der auf uns zukommt, wahrscheinlich gewisse ‘Disturbances‘ im System erleben werden“ - man werde also mehr Krankenstände in Berufsgruppen sehen, „wo es wahrscheinlich schmerzt und wo man sich überlegen muss, wie man damit zurechtkommt“. Auch die Infektionszahlen werden weiter hinaufgehen - „aber hoffentlich die schweren Verläufe nicht dementsprechend, wenn man davon ausgehen darf, dass die Immunität in unserer Bevölkerung vorherrscht“ - und insbesondere, wenn sich in den nächsten Tagen vielleicht auch noch „die letzten wichtigen Personengruppen den Booster abholen“.