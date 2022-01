Impfpflicht: Ringen um Strafhöhe und Altersgrenze

FPÖ kämpft gegen Impfpflicht im Verfassungsrang

FPÖ-Obmann Herbert Kickl befürchtet indes, dass das Gesetz noch mittels Zweidrittelmehrheit auf Verfassungsebene gehoben werden könnte, was eine Bekämpfung vor dem Verfassungsgerichtshof schwierig machen würde. Er forderte daher in einer Aussendung die Klubvorsitzenden von SPÖ und NEOS zu einer Garantieerklärung für ihre Fraktionen auf, „dass sie nichts unterstützen, was das schwarz-grüne Impfzwang-Gesetz in den Verfassungsrang hebt.“ Freilich würden die NEOS für eine Verfassungsmehrheit nicht reichen.