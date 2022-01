Impfpflicht: Ist ein sauberes Gesetz noch möglich?

In zwei Wochen soll die Impflicht in Österreich in Kraft treten. Die Details werden hierzu noch ausgefeilt - aufgrund der gespaltenen Meinung auch innerhalb der Parteien ist dies kein leichtes Unterfangen. Daher stellt sich die Frage, ob sich ein sauberer Gesetztesbeschluss bis zum geplanten Termin überhaupt ausgeht. Wie spekuliert unsere Community hierzu? Wird die Regierung noch rechtzeitig eine Linie finden? Oder wird die Impfpflicht letztlich doch nicht durchsetzbar sein?