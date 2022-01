Impfpflicht: SPÖ kämpft um einheitliche Linie

Mit der Impfpflicht hat so ziemlich jede Partei, die für das Gesetz stimmen will, mangels geschlossener Reihen ihre liebe Müh‘. Während die SPÖ nach wie vor um eine wie von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner gewünschte einheitliche Linie kämpft, wird noch an den letzten Details zum Impfpflichtgesetz gefeilt.