3G am Arbeitsplatz bleibt trotz Impfpflicht

„Ich habe das mit etwas Erstaunen gehört“

Die grüne Klubobfrau Sigi Maurer zeigte sich am Donnerstag im Ö1-„Morgenjournal“ verwundert über Hackers Forderung: „Ich habe das mit etwas Erstaunen gehört, was der Herr Hacker hier gesagt hat.“ Die 2G-Regel am Arbeitsplatz sei kein Punkt gewesen, den die Sozialdemokratie in die Verhandlungen zur Impfpflicht eingebracht habe und es sei nicht Gegenstand der aktuellen Diskussion.