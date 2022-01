Auch ohne Impfpflicht hohe Impfquote erreichen

EU will Paket für Afrika verabschieden

Besonders für Afrika werde noch zu wenig getan, sagte die frühere finnische Finanzministerin. Bis zum EU-Afrika-Gipfel am 17. und 18. Februar in Brüssel wolle die EU ein zusätzliches Paket zur Impfunterstützung für Afrika verabschieden. „Und jetzt starten wir in vier afrikanischen Ländern mit der Impfstoffproduktion“: in Senegal, Südafrika, Ruanda und Ghana. Die EU werde mit einer Milliarde Euro von der Kommission, den Mitgliedstaaten und ihren Finanzinstituten beteiligt sein.