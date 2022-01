Die „Schweiz des Nahen Ostens“ schafft sich ab

Die Trümmer rosten still vor sich hin als Mahnmal libanesischen Versagens. Vor knapp zwei Jahren war der Hafen der libanesischen Hauptstadt in Erdbebenstärke explodiert - als Folge unsachgemäßer Lagerung von Tonnen Ammoniumnitrats. Alle dachten, die verheerende Katastrophe - große Teile der Stadt demoliert und ohne Fenster - wäre der Weckruf gewesen, also ein Wendepunkt in dem verfilzten Kartell von Politik und Mafia. Weit gefehlt! Bis heute streitet die Führung des Landes über Mitschuld: Ein Staat, eine selbstsüchtige, streitsüchtige politische Klasse, in kollektiver Verantwortungslosigkeit.