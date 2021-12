Wirt wollte Impfpässe der Polizei kontrollieren

Sie machten sich zu einem Lokal in Zell am See auf, wollten die 2G-Zertifikate der Besucher kontrollieren – plötzlich sollten vier Polizisten selbst ihre Impfausweise zücken. Der Barbetreiber forderte die Beamten dazu auf und stritt heftig mit ihnen. Just er selbst konnte allerdings keinen gültigen Corona-Nachweis vorzeigen.