Hermagorer hat Impfpass und -unfähigkeit gefälscht

Bei Corona-Routinekontrollen der Polizei am am Mittwoch-Morgen legte ein 63-jähriger Mann aus dem Bezirk Hermagor in einem Hermagorer Kaffeehaus einen österreichischen Impfpass vor, in dem eine Impfung vom Juli 2021 eingetragen war, die in Deutschland durchgeführt worden sein soll. Bei genauerer Hinsicht konnte jedoch eine Fälschung erkannt werden.