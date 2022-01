Beim Testen am Besten | Bremsender Minister

Nein, der Umstand ist nicht neu, dass PCR-Tests in acht Bundesländern kaum bis gar nicht, in Wien dafür perfekt funktionieren. Nur jetzt, angesichts der Omikron-Welle mit neuen Rekord-Infektionszahlen und Rekord-Testzahlen wird es ganz besonders augenscheinlich. Denn in acht Bundesländern funktioniert das Testen auch vor dem nahenden Beginn des dritten Corona-Jahres noch immer nicht. Die Tests sind schwer zugänglich, die Auswertung dauert mitunter ewig. Und so wird schon empfohlen, wieder auf die gerade noch als besonders unsicher geouteten Antigen-Tests zurückzugreifen. Ein echtes Desaster. Während in Wien die tägliche Kapazität in jenem Labor, das die bewährten Gurgeltests auswertet, gerade auf 800.000 ausgeweitet wird. Man schimpft - manchmal nicht zu Unrecht - in den Bundesländern gerne über Wien. Aber beim Testen, man erlaube den Reim, ist Wien am Besten.