Mitte-Rechts-Lager für Berlusconi als Präsidenten

Das italienische Mitte-Rechts-Lager hat am Freitag den ehemaligen Ministerpräsidenten und Medienmogul Silvio Berlusconi aufgefordert, offiziell zu erklären, ob er sich um den Posten des Staatsoberhaupts bewerben wolle, wenn die Amtszeit von Präsident Sergio Mattarella am 3. Februar endet. Die verbündeten Parteien wollen Berlusconi unterstützen, hieß es bei einem Treffen der Chefs der Mitte-Rechts-Parteien am Freitag in Rom.