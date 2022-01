Italien: Gianna Nannini will Präsidentin werden

Wahl beginnt am 24. Jänner

Italienische Intellektuelle, Schriftstellerinnen und Künstlerinnen hatten vor kurzem eine Petition für die Wahl einer Frau zur ersten Staatschefin des Landes gestartet. Das Parlament in Rom beginnt am 24. Jänner mit der Wahl für einen Nachfolger Mattarellas. Offizielle Kandidaten gibt es im Vorfeld nicht. Als mögliche Anwärter gehandelt werden derzeit Regierungschef Mario Draghi, der frühere Ex-Regierungschef Giuliano Amato und auch die amtierende Justizministerin Marta Cartabia.