Rom: Staatsbegräbnis für EU-Parlamentschef Sassoli

Mit 65 Jahren verstorben

Der frühere italienische Journalist und langjährige Europaabgeordnete war am Dienstag im Alter von 65 Jahren in einem Krankenhaus in Italien gestorben. Er war dort nach Angaben seines Sprechers seit mehr als zwei Wochen „wegen einer schweren Komplikation aufgrund einer Funktionsstörung des Immunsystems“ in Behandlung. Sassoli war schon länger krank und wurde seit dem 26. Dezember in Italien behandelt.