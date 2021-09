Berlusconi erneut wegen Untersuchungen im Spital

Italiens Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi hat kein leichtes Jahr hinter sich. Der Großunternehmer, der viermal das Amt des Premiers in Italien bekleidet hatte, war im Februar in seiner Residenz in Rom gestürzt und hatte sich an der Hüfte verletzt. Mitte Jänner war er wegen Herzproblemen in ein Krankenhaus in Monaco eingeliefert worden, auch eine Coronavirus-Infektion blieb ihm nicht erspart. Nun musste der 84-Jährige wieder zu Kontrollen ins Krankenhaus.