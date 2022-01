Szekeres: „Weiterer Lockdown würde nichts bringen“

Bei rund 17.000 Neuinfektionen am Tag sind weitere Maßnahmen der Regierung dennoch nicht geplant. Was allerdings geplant ist, ist die Impfpflicht und da gibt es viel Unmut bei einigen Ärztinnen. Wird es aufgrund der Omikron-Variante zur sogenannten „Durchseuchung“ kommen? Und wie sieht es mit den Ressourcen im Gesundheitssystem aus? Darüber spricht Ärztekammerpräsident, Dr. Thomas Szekeres, mit Moderatorin Raphaela Scharf in „Nachgefragt“.