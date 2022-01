Debatte um „Wälderhalle“ wird immer schärfer

„Sollen die Flächen am Standort in Andelsbuch umgewidmet werden, um die Wälderhalle zu errichten?“ Über diese Frage soll die Bevölkerung nach dem Willen der Initiatoren bei einer Volksbefragung abstimmen. Allerdings steht derzeit noch nicht einmal fest, ob die für eine Volksbefragung notwendigen 400 Unterschriften überhaupt gesammelt werden können. Der Andelsbucher Bürgermeister Kleber, ein Befürworter des Projekts, will jedenfalls rasch Nägel mit Köpfen machen. Bereits am kommenden Montag soll in der Gemeindevertretung die Umwidmung abgesegnet werden. Das wiederum bringt Martin Franz, Sprecher der Bürgerinitiative, auf die Palme. Gegenüber dem ORF Vorarlberg warf er Kleber ein „demokratiepoltisch bedenkliches Verhalten“ vor. Es könne schließlich nicht sein, dass die Umwidmungen beschlossen werden, ohne das Ergebnis einer etwaigen Volksbefragung abzuwarten.