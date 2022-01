Tragödie bei Dakar: 20-Jähriger stirbt bei Unfall

„Leider ist der Fahrer des Fahrzeugs, Quentin Lavalee, an den Folgen des Unfalls im Alter von 20 Jahren verstorben“, vermeldet der Veranstalter. Sein belgischer Beifahrer Maxime Frere wurde verletzt und bewusstlos in das Krankenhaus in Jeddah gebracht. Dort folgen weitere Untersuchungen. Die Rallye Dakar ging am Freitag zu Ende, Matthias Walkner wurde bei den Motorrädern starker Dritter.