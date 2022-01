Walkner beendet Rallye Dakar auf dem Podest

„Jetzt habe ich einen Beduinen in allen Größen daheim“

Sein Team habe sich „den Allerwertesten aufgerissen, sehr viel am Motorrad herumprobiert und getüftelt. Dass das alles dann nach knapp 40 Fahrstunden so aufgeht, ist natürlich ein Traum“, meinte Walkner. „Jetzt habe ich einen Beduinen in allen Größen daheim“, freute er sich. 2017 und 2019 war der heute 35-Jährige jeweils Zweiter, 2018 erfüllte er sich mit dem Dakar-Sieg - damals noch in Argentinien - seinen großen sportlichen Traum.