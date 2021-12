Impfpflicht: Ab 15.2. Briefe, ab 15.3. Geldstrafen

Die geplante Impfpflicht in Österreich ab 1. Februar rückt immer näher. Am Sonntag machte ein erster Entwurf in den sozialen Medien die Runde. Demnach erhalten ab 15. Februar 2022 alle Ungeimpften Post für einen Impftermin, ab 15. März drohen Verweigerern bereits saftige Geldstrafen. Offizielle Stellungnahmen aus den zuständigen Ministerien liegen freilich noch nicht vor.