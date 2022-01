Mit Luxuswagen in die Pleite: Konkurswelle rollt

Der ehemalige Fahrzeug-Unternehmer aus der Draustadt führt die Insolvenzstatistik in Oberkärnten damit aber nicht einmal an - denn ein Veldener Unternehmensberater bringt es sogar auf 6,7 Millionen Euro Passiva. Solche Schuldenberge sind aber nicht die Regel. „Die durchschnittliche Verschuldung bei Privatinsolvenzen betrug im Vorjahr im Raum Villach rund 183.000 Euro, in Spittal 152.000 Euro“, berichtet Beatrix Jernej vom Alpenländischen Kreditorenverband (AKV).