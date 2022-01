Verbot aufgehoben: Skikurse für Kleinsten möglich

Das Ski-Verbot, das sich an einer Bundesverordnung orientiert, sorgte für Ärger. Kindergartenkinder, die im Zuge eines Skikurs das Skifahren lernen sollten, hätten starke Nachteile aus der Verordnung gezogen. Das will Landeshauptmann Kaiser ändern: „Das Land kann nur im Bereich der Kindergärten Regelungen selbstständig treffen. Wir geben damit den Kindern die Möglichkeit das Skifahren im Skiland Kärnten unter professioneller Anleitung gemeinsam mit ihren Kindergartengruppenfreundinnen und -freunden zu erlernen. Bewegung an der frischen Luft ist immer wichtig - besonders für die Entwicklung unserer Kleinsten.“