Corona lässt auch heuer keine Schulskiwochen zu

Erlass kam nicht unerwartet

„Der Erlass des Landeshauptmannes kam nicht unerwartet“, sagt Bildungsdirektorin Isabella Penz. „Ein Skikurs fällt in die Sicherheitsstufe drei. Das macht eine Durchführung unter den derzeitigen Vorzeichen unmöglich.“ Jeder einzelne der 65.000 Schüler in Kärnten sei von der Absage betroffen. Penz: „Dabei erinnert man sich gerade an die Schulskiwochen ein Leben lang zurück.“