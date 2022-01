Golden State verliert deutlich gegen Milwaukee

Die Golden State Warriors haben gegen Titelverteidiger Milwaukee Bucks in der NBA eine unerwartet deutliche Niederlage kassiert. Gegen die Mannschaft um Giannis Antetokounmpo verloren die Warriors am Donnerstagabend (Ortszeit) mit 99:118. Zur Halbzeit lag der Titelkandidat bereits mit 39 Punkten in Rückstand. Antetokounmpo schrieb mit 30 Punkten, zwölf Rebounds und elf Assists ein Triple Double an.