Bitterer Rückschlag im Kampf um Olympia-Ticket

Der Trip in die kanadischen Rocky Mountains hatte für die ÖSV-Skicrosser bereits schlecht begonnen. Nach einem Zwischenstopp in Toronto, war das Gepäck der rot-weiß-roten Athletinnen erst gar nicht am Zielflughafen Calgary angekommen. „Erst 24 Stunden später waren unsere Taschen dann endlich in Nakiska“, berichtet Fredi Berthold. Positiv: Zumindest die Rennskier schafften es direkt in das Skiressort am Eingang der Rocky Mountains. Eine Gegend, die Berthold bereits aus seiner Zeit als Alpiner kannte. „Wir haben uns hier ein-, zweimal auf die Überseerennen vorbereitet“, erinnert sich der Polizeisportler, der bei den beiden Weltcupbewerben in Kanada Werbung in eigener Sache machen wollte und sich für einen Start bei den Olympischen Spielen empfehlen wollte. Doch daraus wird jetzt nichts.