Omikron hat in Oberösterreich übernommen

Vier Tage Verdoppelungszeit

Innerhalb von vier Tagen hat sich, wie schon von den Mathematikern vorausgesagt, das tägliche Infektionsgeschehen verdoppelt. Ob diese exponentielle Steigerung so weitergeht, ist noch ungewiss. In den Spitälern ist die neue Welle noch nicht angekommen. Auf Normalstationen in Oberösterreichs Krankenhäusern sank die Belegung um einen Patienten auf 58 (davon sind 60 Prozent nicht geimpft). Auf den Intensivstationen liegen mit 32 Covid-Infizierten gleich viele wie am Mittwoch, hier sind 88 Prozent nicht immunisiert. Damit ist die Lage stabil.