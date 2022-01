Impf-Nachzügler: Kittsee und Parndorf „schwächeln“

In ganz Österreich wird derzeit fleißig geimpft. An der Spitze im Bundesländervergleich liegt das Burgenland mit einer Quote von fast 80 Prozent beim ersten Stich (siehe Bericht unten rechts). Doch innerhalb der Gemeinden gibt es große Unterschiede. So haben Parndorf und Kittsee die niedrigste Impfquote im Land. Die beiden Bürgermeister sehen verschiedene Gründe als Ursache.