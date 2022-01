Soll Landes-SP auf Distanz zu Gewerkschaft gehen?

„Partei und Gewerkschaft sollen offen und ergebnisorientiert ihre Zuständigkeiten und Aufgaben abstimmen“, raten die externen Analytiker. Das passiert ja eh dauernd, oder?

Eh. Aber was schon klar ist, das nehme ich mir schon heraus: In der Landstraße 36 (der SP-Zentrale, Anm.) sagen sie mir nicht, was wir am Volksgarten tun. Das war immer so, wenn ich an meine Vorgänger denke. Aber was uns schon eint: Wir müssen schauen, wie wir den Klimaschutz machen, wie wir die Transformation dafür machen, wie wir mit der Industriebeschäftigung in Oberösterreich zukunftsfähig sind. Das gilt ja auch für andere Themen, wo es nicht so viele Unterschiede zwischen Partei und Gewerkschaften gibt, zum Beispiel bei den Bildungschancen.