Die SPÖ Oberösterreich hofft auf den SPD-Effekt

Erfolgreiche Bürgermeister

In einer zweitägigen Klausur versuchte der Landesparteivorstand, aus der Analyse einen Zukunftsweg zu modellieren. Noch heuer will Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer drei Projekte angehen: Die Organisationsstruktur soll erneuert, Parteigremien verkleinert werden; neues Personal soll rekrutiert und gefördert werden; und die Erfolgsrezepte roter Bürgermeister will man sich genauer anschauen. All das in der Hoffnung, es der SPD 2027 nachmachen zu können. Der Weg dorthin wird laut Jana Faus für die Partei freilich noch „sauanstrengend“.