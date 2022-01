Sofia: Corona-Leugner wollten Parlament stürmen

31.000 Covid-Tote seit Pandemiebeginn

Derzeit müssen Bulgaren in Innenräumen und in öffentlichen Verkehrsmitteln Masken tragen und einen Gesundheitspass vorzeigen, der vollständig geimpften, genesenen oder negativ getesteten Personen ausgehändigt wird, um Restaurants, Cafés, Einkaufszentren oder Fitnessstudios zu betreten. In Bulgarien sind seit Beginn der Pandemie mehr als 31.000 Menschen an Covid-19 gestorben.