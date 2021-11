Gegen 3G-Regel und die USA

„Der Großteil der Bulgaren interessiert sich nicht, wer Ministerpräsident oder Staatschef wird, sondern ob man seinen Job verliert, weil man nicht geimpft ist“, sagte Kostadinow gegenüber dem BNR. Er gehe davon aus, dass nach der dritten Parlamentswahl in diesem Jahr Bulgarien eine neue Regierung bekommen wird, „weil es die US-Botschaft in Sofia so will“. Kostadinow ist überzeugt, dass die politischen Prozesse in Bulgarien von Washington gesteuert werden.