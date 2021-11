Wegen Corona 50% mehr Todesfälle in Bulgarien

Fast 12.000 Corona-Tote in Österreich

In Österreich starben in der vergangenen Woche 253 Menschen an den Folgen einer Infektion (Stand: Dienstag, 12 Uhr). Außerdem meldeten die Behörden 61 weitere Todesfälle seit Montag - der höchste Wert seit neun Monaten. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 11.807 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind 132,2 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben.