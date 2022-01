Störung bei Mozilla Firefox: Trick schafft Abhilfe

Der Internetbrowser Mozilla Firefox hat am Donnerstagvormittag bei Nutzern in aller Welt massive Probleme gemacht: Websites konnten nicht geladen werden, der Browser stürzte vielfach ab. In Online-Foren und den sozialen Medien machten Betroffene ihrem Ärger Luft - und entdeckten schnell Tricks, mit denen man den Browser wieder zum Laufen bringt.