Diesen Sensor sollten iPhone-Nutzer kennen

Eine falsche Bewegung genügt, und das iPhone landet versehentlich in WC, Badewanne oder -teich. Oder der Kaffee ergießt sich darüber. Zwar sind neuere Generationen des Apple-Smartphones in der Regel wasserdicht, dennoch kann es passieren, dass dabei Feuchtigkeit ins Innere der Geräte dringt. Was viele nicht wissen: Mithilfe eines versteckten Sensors im iPhone lässt sich herausfinden, ob dies der Fall ist.