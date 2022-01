Infektionszahlen so hoch wie nie zuvor

Seit Pandemiebeginn haben sich noch nie so viele Salzburger gleichzeitig mit dem Coronavirus infiziert wie zurzeit. 2514 Neuinfektionen meldete das Land am Mittwoch. Das sind mehr als doppelt so viele wie noch am Dienstag. Währenddessen bleibt die Lage in den Krankenhäusern aber vorerst weiter stabil.