Impfpflicht: Länder rüsten sich für Anzeigenflut

150 Millionen Euro an Kosten bis 2024

In den nächsten Jahren (bis zum Ende der Befristung 31. Jänner 2024) sollten der Arbeitsanfall und damit auch die Kosten (laut Regierung rund 150 Millionen bis 2024) wieder deutlich zurückgehen. Die Bezirkshauptmannschaften beziehungsweise Magistratischen Bezirksämter in Wien sowie die Landesverwaltungsgerichte brauchen also vorübergehend mehr Personal - und in einigen Ländern bereitet man sich schon darauf vor.