Grüner Gemeinderat macht gegen Impfpflicht mobil

Nicht nur, dass sich der Koalitionspartner KPÖ, allen voran Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer, von Anfang an und vehement gegen die Impfpflicht ausgesprochen hat - nun macht man längst auch in der eigenen Partei gegen den Gesetzesentwurf mobil. Gemeinderat Christian Kozina tat schon vor Weihnachten seinen Unmut über die Maßnahmen gegenüber den grünen Regierungsmitgliedern kund, nun legt er in einem Brief an die grüne Basis nach.