Polizist in Genitalbereich getreten: Festnahme!

Während einer Identitätsfeststellung am Areal der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Niederösterreich) hat ein 20-Jähriger einen Polizisten mit dem Bein gegen den Genitalbereich getreten. Der Beamte musste ambulant im Landesklinikum Mödling behandelt werden und befindet sich nun im Krankenstand. Der Angreifer - er hatte 2,3 Promille - wurde festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.