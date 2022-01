Zwei Rehe aus Regenauffangbecken gerettet

Mehrere Rehe hatten sich in ein nicht gefülltes Regenwasserauffangbecken verirrt und konnten nicht mehr hinaus. Gemeinsam mit Polizei und zuständigem Jäger konnte eine behelfsmäßige Brücke gebaut und zwei Rehe so aus ihrer misslichen Lage gerettet werden. Ein drittes Tier hatte sich bei dem Abenteuer leider so schwer verletzt, dass es vom anwesenden Jäger erlegt werden musste.