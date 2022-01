Trotz Pannen: Auch Kanzler bleibt bei Impfpflicht

Die groben Pannen rund um den geplanten Start der Corona-Impfpflicht scheinen Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) nicht zu irritieren: Obwohl sie technisch wohl frühestens ab April durchführbar ist, will Nehammer am Zeitplan festhalten. Dass sie überhaupt kommt, „steht für mich außer Frage“, sagte er am Samstag. Sie sei notwendig, um neue Einschränkungen zu vermeiden. Am Freitag wurde beim Kanzler eine Corona-Infektion festgestellt, er hat aber keine Symptome: „Es geht mir gut“.