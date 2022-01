Keine Satire

Sollte Edtstadlers Aussage den Rückzug aus dem von manchen so wild bekämpften Vorhaben einläuten? Dienstagabend empfahl Epidemiologe Gerald Gartlehner in der „ZiB 2“, wegen Omikron die Impfpflicht „zu überdenken“. Weitere skeptische Meldungen wurden (halb)laut, der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) äußerte erste Bedenken, ehe er heute in der „Krone“ nachlegt.