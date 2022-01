Ex-Berater von Premier Johnson belastet Regierung

In der Affäre um angeblich illegale Lockdown-Partys in der Londoner Downing Street hat der Ex-Chefberater von Premierminister Boris Johnson jetzt die Regierung belastet. Laut Dominic Cummings hatte ein führender Mitarbeiter im Regierungssitz per E-Mail zu einer Veranstaltung am 20. Mai 2020 im Garten eingeladen.