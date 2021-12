Lockdown-Party: Foto bringt Johnson unter Druck

Wahlschlappe, Minister-Rücktritt: Johnson unter Druck

Johnson steht in Großbritannien politisch mit dem Rücken zur Wand. Am Samstag trat sein enger Vertrauter und Brexit-Minister David Frost zurück. Grund sei Frosts Ernüchterung über den Kurs der Regierung unter Johnson, schrieb die „Mail on Sunday“. Bereits am Freitag erlitten Johnson und seine konservative Partei bei einem wichtigen Stimmungstest eine schwere Niederlage.