2G plus für deutsche Gastronomie beschlossen

Bei den verschärften Gastro-Regeln wollen allerdings nicht alle Bundesländer mitziehen. So bleibt Sachsen-Anhalt zunächst bei seinen derzeit geltenden Corona-Maßnahmen. In dem östlichen Bundesland gebe es anders als in anderen Bundesländern fast nur die Delta-Variante des Coronavirus, deshalb seien neue Maßnahmen zunächst nicht nötig, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Freitag in Magdeburg. „Es ist unsere Aufgabe, differenzierte Lösungen zu finden.“ Jeder finde seine eigene Taktung.